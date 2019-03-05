В Киеве за деньги налогоплательщиков развешали картинки о профуканном Крыме

05.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Министерство информации Украины развешало по Киеву ситилайты, посвященные пятилетию потери Крыма после государственного переворота на Евромайдане, результаты которого отказались принимать жители полуострова.

Снимки пропагандистских плакатов опубликовала замглавы ведомства Эмине Джапарова, назначенная по квоте запрещенного в РФ меджлиса.

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«Особенное внимание уделяется коренному народу – крымским татарам, который стал символом сопротивления российской оккупации и украинского Крыма благодаря высокой культуре политической самоорганизации и исторического отсутствия иллюзия относительно России и ее «дружбы народов», – комментирует Джапарова важность развешанных по Киеву картинок.