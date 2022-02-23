В Киеве зачистили митинг и объявили протестующих «агентами Путина»

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Новости Украины

На Украине задержали протестующих против насилия в тюрьмах и объявили их «российскими агентами»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил бывший замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

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«Только что полицией была жестко пресечена попытка платного митинга перед зданием Минюста на переулке Рыльского. Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в украинских тюрьмах. Дело в том, как вчера верно «проботал» по фене [министр юстиции] Денис Малюська, на днях из РФ в наши исправительные учреждения пришёл «прогон», чтобы на фоне нагнетания истерии «пошуметь», сделать бунты в наших тюрьмах», – пишет Геращенко.

«Однако этот «прогон» был перехвачен полицейскими и министр юстиции, отвечающий за порядок в тюрьмах был предупрежден. И бунты закончились не начавшись. Но те, кто взяли деньги за «прогон пошуметь», решили попикетировать Минюст. Но и тут не вышло. 23 человека «митингующих» задержано и доставлено в Печерский РОВД. Я хотел предложить отправить их рыть окопы под Станицей Луганской, но пока Рада не приняла режим Чрезвычайного положения – не могу», – добавил Геращенко.

Позже он уточнил, что задержано уже 34 человека.