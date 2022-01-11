В Киеве задались вопросом: Как мы 8 лет воюем с Россией, если она вторгнется через месяц

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Новости Украины

Тем, кто на Украине говорит, что Россия уже напала, следует показывать бесконечные заявления чиновников ЕС с угрозами Москве на случай вторжения.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политический консультант Владимир Грановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на Донбассе очень сложная и многосторонняя, и она не сводится к одной трактовке. На Донбассе столкнулись одновременно глобальные интересы США и России, на Донбассе есть противостояние Украины и России, на Донбассе есть противостояние двух частей Украины, двух частей населения Украины. И все они есть. И когда кто-то говорит, что нельзя говорить, что это гражданская война, нужно говорить что это война между Россией и Украиной – а где происходит эта война между Украиной и Россией? На территории Украины эта война. То есть, значит, Россия уже вторглась на территорию Украины?», – спросил он.

«Тогда скажите мне, пожалуйста, может, я не очень понимаю, но смотря новости на телеканалах, слушая высокопоставленных политиков и чиновников США и ЕС, которые говорят, что в случае вторжения России мы введём санкции страшные. Министры иностранных дел государств ЕС заявляют: «в случае вторжения России в Украину». Я не могу понять, ребята, вы разучились говорить, вы не знаете, что такое времена? Вы не можете отличить прошедшее время от будущего времени, от настоящего? так вторглась или вторгнется?» – иронически недоумевает Грановский.