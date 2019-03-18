В Киеве задержали поджигателя магазина Порошенко

18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве задержали мужчину, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина Roshen на улице Крещатик, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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По данным полиции, в Печерское управления полиции поступило сообщение о том, что человек бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина на улице Крещатик.

Позже работники полиции разоблачили и задержали злоумышленника – им оказался 53-летний житель столицы. Его доставили в управление полиции для дачи объяснений. В настоящее время проводится первоочередная проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация его действий.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня днем в Киеве в Киеве на улице Крещатик рядом с Бессарабской площадью загорелся магазин Roshen. Это был второй за сутки поджлш магазина Порошенко в Киеве.