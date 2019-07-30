30.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Происшествия, Скандал, Украина
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В Киеве задержали юного гитлеровца

Полиция нашла 17-летнего парня, который 16 февраля этого года разместил нацистскую свастику на рекламный монитор в одном из киевских торговых центром на проспекте, который получил имя гитлеровского пособника Степана Бандеры.

Как сообщает пресс-служба киевской прокуратуры, молодой человек, завладев паролем от программы, транслировавшей рекламу на монитор, подключился к нему и загрузил изображение со свастикой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения «TeamViewer» совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED. Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера. Молодой человек воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики.

Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера», – говорится в сообщении.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, (распространение, а также публичное использование символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима).

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