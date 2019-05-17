17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина
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В Киеве задержали за взятку главу Государственной службы занятости

Военная прокуратура Украины задержала по подозрению в коррупции группу должностных лиц во главе с исполняющим обязанности председателя Государственной службы занятости Валерием Ярошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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«Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с председателем Государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения», — написал Луценко в Facebook.

Он добавил, что чиновники были задержаны в момент получения взятки. «Под контролем сотрудников правоохранительных органов мошенникам было передано почти полмиллиона гривен», — пояснил генпрокурор.

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