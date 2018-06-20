20.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве задержан бежавший из Крыма украинский боевик

В Киеве задержали бежавшего из Крыма украинского боевика Роланда Мелия, одного из основателей батальона «Донбасс» и “Руха «Освобождение».

Об этом на своей странице «Facebook» написал депутат от «Самопомощи» Егор Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, боевика остановил полицейский патруль, когда тот вёз жену. Роланд Мелиа был доставлен в отделение полиции Днепровского района

«К задержанному активисту Руха «Освобождение» Роланду Мелия не пропускают адвокатов. Меня тоже пытались не пустить вопреки требованиям законодательства относительно полномочий народного депутата. Пока не начинаешь кричать, воспитанники Авакова-Аброськина не понимают», – пожаловался нардеп.

Чуть позже Соболев сообщил, что задержанного забрала полиция Донецкой области.

«Это означает, что они его выслеживали. И, вероятно, везут в Мариуполь, где заключали не одного нашего активиста. Оказывается, Роланд в розыске еще с декабря прошлого года согласно постановлению суда Октябрьского района Мариуполя. Якобы за незаконное хранение оружия», – написал он.

«Роланд – переселенец из Крыма, волонтер. Был одним из организаторов 137-дневной акции давления на Грушевского прошлой осени-зимы с требованием принятия антикоррупционных законов, – расхвалил Соболев «побратима». – В день начала акции 17 октября при указанием генпрокурора Юрия Луценко полиция Донецкой области начала расследовать не менее десяти производств против наших активистов. Курирует все это первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин».