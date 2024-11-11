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Украинские юристы должны собрать среди бандеровцев все материальные претензии к России – и объединить их в единый международный иск.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В международном праве существует такая практика, как консолидированная претензия. Это требование государства, которое содержит в себе все виды ущерба, который нанесён агрессором. На Украине есть три категории пострадавших – это физические лица, пострадавшие, у кого погибли родственники. Юридические лица – магазины и больницы. И государство. У нас есть три субъекта, которые могут выдвигать эту консолидированную претензию», – вещала Маляр.

Она подчеркнула, что нужно собрать вместе и подсчитать все претензии с 2014 года, после чего выдвинуть их России.

«В 2020 году был написан законопроект, направленный на возвращение средств и создание консолидированной претензии. Это законопроект о Национальном агентстве по вопросам преодоления агрессии РФ. Этот законопроект наконец имеет шанс попасть в сессионный зал. И если мы создадим это агентство, а это центральный орган исполнительной власти, и его задачей будет формирование консолидированной претензии, которая объединит все виды субъектов, которые пострадали в результате агрессии, и требовать репараций», – подытожила укро-чиновница.