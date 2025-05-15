В Киеве задумали «устроить в России Армагеддон» на фоне переговоров

Вадим Москаленко.  
15.05.2025 23:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Чтобы подкрепить свои провокации на переговорах, Украина должна провести массированный обстрел России и начать топить все мирные суда, идущие в порты РФ.

Об этом в эфире телеведущей Натальи Мосейчук (обслуживающей интересы Банковой)  заявил обслуживающий Зеленского киевский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы подкрепить свои провокации на переговорах, Украина должна провести массированный обстрел России и начать...

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«Если еще завтра в подкрепление позиции Украины будет, например, новый армагеддон на территории России в виде атаки на аэропорты для того, чтобы у них остановилось авиасообщение – это дополнительный рычаг давления. Только так русские понимают», – рассуждал Загородний.

Кроме того, он потребовал топить идущие в Россию мирные торговые суда.

«Возможно, объявление, что никто не гарантирует безопасность судам, которые заходят в порты Новороссийска, как это было сделано накануне празднования Дня Победы.

Я считаю, что Украине следует начинать объявлять блокаду портов Новороссийска. Если какие-то другие орлы там будут прорываться с танкерами и все остальное, топить танкеры. Ничто так не подкрепляет позиции дипломатов, когда за тобой стоит армия, способная навязывать волю», – трепался укро-политолог.

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