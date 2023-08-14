В Киеве задумались: Что будет, когда угробим в поле весь западный военпром?

На Западе уже готовы к тому, что война на Украине войдёт в затяжную фазу, и здесь от Киева мало что зависит.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если осенью конфликт высокой интенсивности не перейдёт в конфликт низкой интенсивности, то война перейдёт на более длительный период. Поэтому войны будут заканчиваться сами по себе, когда будут заканчиваться деньги, финансирование, мобилизационный ресурс и вооружение. Поэтому, если финансирование и дальше будет, и вооружение, стратегическая глубина у нас достаточно высокая, потом как бы мобилизационный ресурс – эта тема сейчас, об этом во время войны говорить нельзя. И как бы не получилось, что, исходя из политической составляющей, весна-весна, потом выборы в США, выборы в России, как бы это не превратилось в определённые уроки истории – вьетнамская война, афганская война и т.п.», – сказал киевский эксперт.

«Я говорю зрителям о том, что мы должны рассчитывать только на себя. Если нет своего ВПК, если мы не будем выпускать свои боеприпасы, технику, танки, самолёты, а будем брать у кого-то, то оно на поле боя всё уничтожается, это где-то надо пополнять. А если на Западе в год выпускают снарядов столько, сколько мы за месяц выстреливаем? А они же сами заводы особо не строят, я не вижу, чтобы начали заводы строить. Я два случая знаю, что в Америке – один по 155 мм снарядам начинают строить. А весь ВПК там – это частные заводы. Инвестор будет вкладывать или нет? Я знаю, один вкладывает. А остальные?», – задался он вопросом.

«Поэтому ситуация очень тяжёлая, связанная с экономикой, финансами войны, и говорить, что-то прогнозировать сейчас нельзя. Если кто-то говорит, что оно всё будет так-то или так-то, то считайте, что это обыкновенный человек, который реально не понимает, что происходит», – добавил Стариков.