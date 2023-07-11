В Киеве задумались: Украине еще придется столкнуться с экспансией Турции

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Турция занимается активной экспансией в черноморском регионе, проявляя аппетиты на бывшие территории Османской империи. Это значит, что Украине еще придется столкнуться с этой проблемой в будущем.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция очень активно проникает на те территории, где когда-то находились ее опорные точки влияния на черноморский регион. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что Турция сейчас для нас – да, это важный союзник, Турция нам очень помогает в части того, что берет в том числе под защиту «зерновой коридор», – сказал эксперт.

«Но в долгосрочной перспективе Украине тоже придется столкнуться с турецкой экспансией в черноморском регионе. Это будет достаточно серьезный вызов для нас в будущем, это будет, понятно, что даже не завтра и не послезавтра – через 10 лет, я думаю, что эта экспансия будет актуализирована и нам придется каким-то образом реагировать на эти вызовы, которые будут», – заявил Кущ.