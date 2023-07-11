В Киеве задумались: Украине еще придется столкнуться с экспансией Турции

Анатолий Лапин.  
11.07.2023 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 773
 
Дзен, Политика, Сюжет дня, Турция, Украина


Турция занимается активной экспансией в черноморском регионе, проявляя аппетиты на бывшие территории Османской империи. Это значит, что Украине еще придется столкнуться с этой проблемой в будущем.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция занимается активной экспансией в черноморском регионе, проявляя аппетиты на бывшие территории Османской империи....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Турция очень активно проникает на те территории, где когда-то находились ее опорные точки влияния на черноморский регион. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что Турция сейчас для нас – да, это важный союзник, Турция нам очень помогает в части того, что берет в том числе под защиту «зерновой коридор», – сказал эксперт.

«Но в долгосрочной перспективе Украине тоже придется столкнуться с турецкой экспансией в черноморском регионе. Это будет достаточно серьезный вызов для нас в будущем, это будет, понятно, что даже не завтра и не послезавтра – через 10 лет, я думаю, что эта экспансия будет актуализирована и нам придется каким-то образом реагировать на эти вызовы, которые будут», – заявил Кущ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть