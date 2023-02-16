В Киеве заговорили о молдавско-украинской операции против Приднестровья

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Войска НАТО и Румынии могут напрямую начать помогать Молдове уничтожать Приднестровье и Гагаузию.

Об этом в эфире интернет-канала украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«То, что сейчас происходит вокруг Молдовы: возможно, это подготовка фона политических условий для совместной молдавско-украинской операции против Приднестровья, где небольшой контингент российской армии охраняет достаточно большие склады вооружений, боеприпасов, калибров, которых сегодня очень не хватает украинской армии, как раз всего того постсоветского. Кроме Приднестровья, ещё проблема Гагаузии – очень пророссийски настроенного региона, который фактически находится в режиме самоуправления, саморегулирования, который может стать в любой момент следующим Приднестровьем», – сказал Бортник.

В то же время он отметил высокую вероятность ввода румынских войск на территорию Молдовы.

«При развитии таких сценариев высока вероятность ввода на территорию Молдовы войск Румынии или других стран НАТО. Потому что сама армия Молдовы не очень крепка и находится в таком состоянии, в котором находилась украинская в 2014 году, даже хуже», – подчеркнул политолог.

Эксперт объяснил, почему, в отличие от Украины, вероятность ввода натовских войск в Молдову есть.

«Потому что пока что в Молдове маловероятен сценарий прямого столкновения с российскими войсками, особенно если мы говорим о Гагаузии и остальных регионах, в то же время, как в Украине идёт прямая война с Россией. Поэтому вероятность ввода войск на территорию Молдовы намного выше, чем на территорию Украины», – заявил Бортник.