В Киеве заговорили о пользе от потери территорий

Украина может потерять территории, но стать более монолитна этнически.

Об этом в эфире видеоблога журналист Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, чистой победы в конфликте на Украине не будет ни одной из сторон, но Киев может оставить часть территорий под российским контролем в обмен на вступление в ЕС.

«Полной победы нет ни у кого. Те территории, оккупированные, аннексированные – это, что, цели того, что хотел Путин или как? Может, даже еще потеряете территории. Даже если на каких-то вы останетесь, это что, победа? Если война будет заморожена и в Украину будут инвестировать – не случайно же сейчас заговорили о форсировании процесса вступления в Европейский союз.

Да, это компенсация за выход из войны или остановку войны, за замораживание войны, чтобы сказать. Да, иногда, на время, утерянные территории, – никто признавать этого не будет, – могут усилить страну, если страна при этом становится более этнически целостной, если действует в политике патриотический консенсус, а он действует уже, чего раньше не было. Конечно, если она более этнически целостная», – сказал Карасев.