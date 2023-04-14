В Киеве заговорили о возможности провала «контрнаступа»

Общество должно быть готово к тому, что контрнаступление ВСУ может и провалиться, однако это не будет означать проигрыш в войне.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно популярная тема – контрнаступление-контрнаступление, все от него ожидают, что контрнаступление – это пошли и победили. Много было контрнаступлений. У нас был на Харьковщине – это же не привело к полному освобождению? Не привело. На Херсонщине также мы добились успеха, но этот успех позволил нам отвоевать какую-то часть территорий. Поэтому обществу нужно объяснять, что контрнаступление, во-первых, не факт, что оно успешное, однако надо сделать, чтобы оно было успешным однозначно. Но это война, и у России много ресурсов, и может быть всё, что угодно. Чтобы ожидания контрнаступления потом не породили у нас упаднические настроения, что всё – война проиграна. Нет. Можно проиграть битву ещё не одну, но война будет нами выиграна однозначно», – бредил Костенко.

Он добавил, что не является сторонником термина «контрнаступление», поскольку более уместно это было бы назвать «весенне-летней кампанией».

«Я бы не называл это контрнаступлением, а весенне-летней кампанией, она очень много покажет, что будет в перспективе, куда пойдёт война. Или мы создадим себе с помощью нескольких ударов конкретные условия для дальнейшего успеха, для того, чтобы выжать РФ с нашей территории, или, и такое тоже может быть, нужно понимать, что при скоплении сейчас войск, при том, что Россия получила какую-то информацию, даже при том, что нам дадут наши партнёры много оружия, у них всё равно будет всего этого в разы больше, у них изначально ресурс намного больший. И может случиться ситуация, и мы к ней должны быть готовы, когда с одной и другой стороны будет накоплено столько оружия, что мы перейдём в этап Первой мировой войны, когда каждые сто метров стоили такой цены погибшими, что оно не стоило того, чтобы проводить эти боевые действия. Такой этап тоже может быть, и может встать на какие-то месяцы, за годы я не говорю. Чтобы этого не допустить, нужно действовать другим способом. Другое, может быть, что произойдут какие-то события в РФ, и они будут вынуждены уйти. И эта весенне-летняя кампания покажет, как вообще будет развиваться война, боевые действия, и что нужно будет дальше делать», – рассуждал комитетчик.