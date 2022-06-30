В Киеве заговорили об эвакуации критической инфраструктуры в Польшу

Новости Украины

Украине следовало ещё сразу после 24 февраля в срочном порядке начать эвакуацию всех своих мощностей как можно дальше от зоны попадания российских ракет.

Об этом в эфире видеоблога киевского политолога Юрия Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских журналистов, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что давно пора создавать демилитаризированные зоны у российской границы.

«Нам нужно отказаться от идеи, например, части районов, как это было сделано между Северной и Южной Кореей – 50-километровая демилитаризованная зона, где никого нет: нет сел, городов – ничего, полностью все закрыто. Мы должны сделать расстояние от 50 – 70 км от границы с Россией, убрать оттуда все. И принципиально даже не думать о том, что «Вот, давайте, там же есть села…». Там – не будет жизни! Мы должны понять, что в ближайшие три, пять лет – не знаю сколько, там – не будет жизни. И нечего даже планировать», – убежден Попенко.

Он также призвал озаботиться вопросом перемещения объектов критической инфраструктуры.

«Перевод всей инфраструктуры на Западную Украину – вплоть до того, что в Польшу перевозить. Как показали, ракеты прекрасно долетают до Кременчуга: одна ракета попала в торговый центр, вторая – на стадион, а третья – на завод, конкретно в цех. Поэтому сейчас нужно думать и перевозить все наши мощности как можно дальше от зоны попадания всех ракет. Вплоть до Польши – создавать совместные предприятия и думать сейчас. Четыре месяца мы уже потеряли. Каким бы там ни был опыт Советского Союза – плохой или хороший, но они в 1941 году собрали на Украине все машиностроение и вагоностроение и полностью в течение нескольких месяцев до сентября полностью вывезли за Урал. То же самое Украина должна была делать с 24 февраля», – добавил эксперт.