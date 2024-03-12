В Киеве загрустили: Очередной «Рамштайн» будет провалом

Вадим Москаленко.  
12.03.2024 15:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Учитывая нынешнюю позицию США, глава Пентагона Ллойд Остин на следующем заседании в формате «Рамштайн» будет для других союзников фигурой демотивирующей в деле предоставления военной помощи Украине.

Об этом в интервью киевскому журналисту Александру Шелесту заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Учитывая нынешнюю позицию США, глава Пентагона Ллойд Остин на следующем заседании в формате «Рамштайн»...

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«19 марта будет очередной «Рамштайн». Вот представьте себе, будет проводить Ллойд Остин этот «Рамштайн», будет просить 50 стран помочь Украине. Что в уме у участников «Рамштайна»? Наверное, каждый из них сидит и думает: вот, ты нас призываешь помочь Украине, а ты почему не помогаешь?

Что он скажет? Ну, вот, мы за, но конгресс не даёт, деньги не выделяются. И что остальные? А, ну, раз вы не помогаете, значит, мы тоже как-то так попытаемся пропетлять», – сказал Рева.

Он посетовал, что от одного президента Чехии больше пользы, чем от подобных сборищ.

«То есть какие-то ритуальные собрания происходят, но практической пользы от этого дела пока большой не видно. Я вижу больше пользы от того, что делает Петр Павел, чем от многих комиссий и прочих больших собраний людей, которые в общем-то сочувствуют нам, но, к сожалению, пока практического результата нет», – заключил экс-министр.

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