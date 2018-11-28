В Киеве захвачен торговый центр соратника Путина

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Активисты молодежного крыла радикальной националистической партии «Свобода» ворвались в торговый центр «Ocean Plaza» в Киеве.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила сама организация «Сокол», передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«28 ноября 2018 более 200 патриотов-националистов, членов организаций ВГО «Сокол» и других мирно зашли в торговый центр «Ocean Plaza», который принадлежит российскому олигарху Роттенбергу, соратнику Путина.

Основным требованием националистов является прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через указанный Торговый центр», – говорится в сообщении.

Журналист канала “1+1” Александр Дубинский, в свою очередь, рассказал о настоящих мотивах украинских нацистов.

«Сокол», молодежное крыло партии «Свобода», захватил ТРЦ «Оушен Плаза». Чтоб вы долго не ковырялись в носу, упрощу ситуацию максимально. Свобода – под контролем авторитетного депутата Игоря Кривецкого, которго называют «Пупс». «Пупс» активно сотрудничает с Администрацией президента. Перед броском гранаты под Радой в 15 году он общался с Ложкиным (экс-глава Администрации президента Украины – прим. ред.). Ложкин, в свою очередь, является другом и партнером Томаша Фиалы, владельца ИК «Драгон Капитал». ИК «Драгон Капитал» ведет переговоры по покупке ТРЦ «Оушен Плаза». Дальше сами разберетесь, что, зачем и для кого?», – пояснил он в своем Telegram-канале.

Отметим, что бизнесмен Томаш Фиала является бизнес-партнером американского спонсора «оранжевых революций» Джорджа Сороса.