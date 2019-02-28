В Киеве замайданили против Порошенко

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия «Батькивщина», возглавляемая кандидатом в президенты Украины Юлией Тимошенко, организовала митинг под Верховной радой с требованием объявить импичмент президенту Петру Порошенко.

Видеозапись мероприятия опубликовала на своей странице в Facebook киевская ячейка «Батькивщины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митингующие провели шествие по Крещатику в сторону администрации президента, а после направились к зданию парламента.

«То расследование, которое сделали журналисты, когда обнаружили многомиллионные, больше 250 миллионов, доказанные документами решения через «Укроборонпром» касательно коррупции и закупки в России запчастей и перевозки их контрабандой, а потом продажи ВСУ втридорога, значит, что эта власть просто предала украинский народ. Именно поэтому Юлия Тимошенко вместе с другими демократическими силами: со «Свободой», «Радикальной партией», с теми патриотами, которые остались в парламенте, добивается импичмента Порошенко», – обратился к собравшимся депутат «Батькивщины» Иван Крулько.

При этом, понимая, что импичмент действующему президенту вряд ли будет объявлен, представитель Тимошенко просто призвал людей не голосовать за её главного конкурента.

«У нас будет шанс сделать настоящий импичмент, когда люди не проголосуют за Порошенко, и он даже во второй тур не выйдет. Вот это и будет импичмент, когда эта свора уйдет прочь», – заявил Крулько.