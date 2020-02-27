В Киеве заметили: США уменьшили финансирование проекта «Анти-Россия»

27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты немного сдулись и делают меньше резких заявлений, поскольку надоели Западу, который урезал им поддержку.

Об этом youtube-каналу «PolitWera» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Быстряков прокомментировал заявления бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия о том, что любые попытки пересмотра при Владимире Зеленским закона об украинизации приведет к майдану, а попытки лишить «мову» монопольного положения можно рассматривать как покушение на украинскую государственность.

«Я удивляюсь Парубию, ему бы сухари сушить, – сказал композитор. – Вскоре будут выяснены истинные герои майдана – вместе с Пашинским и прочими парасюками он присядет на скамеечку… Если послушаешь защитников нашей идеологии, то замечаешь, что они прилично сдулись. Потому, что заканчивается финансирование. Оно еще поступает – и Сорос питает своих детей, и из Америки подходит, но уже меняется характер взаимоотношений с Украиной».

По мнению Быстрякова, президенту США Трампу больше нужна Россия как союзник в борьбе против Китая, и он ради союза с ней не против пожертвовать украинскими амбициями.

«США нужнее Россия, – считает эксперт. – Украина путается под ногами. МВФ сокращает подачки. Европа под это дело не пописывается… И это свет в конце тоннеля, я считаю. Потому что ключик от украинской проблемы в кабинете у Трампа лежит».