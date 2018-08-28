В Киеве занервничали: Россия взяла под контроль всё Чёрное море

28.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Российская Федерация установила разведывательное оборудование в Чёрном море.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо ТВ» рассказал директор Центра глобалистики Стратегия ХХI Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия в Чёрном море на захваченных у Украины объектах, расположенных в украинском секторе Чёрного моря, имеется в виду на шельфе, сооружения, буровые установки, платформы добычи, блок-кондукторы. Оказалось, они там успешно поставили целый перечень разного разведывательного оборудования, которое сканирует всё пространство Чёрного моря между Крымским полуостровом, захваченным Россией, и побережьем Одесчины, практически до острова Змеиный», – рассказал эксперт.

Со слов Гончара стало известно, что благодаря этим системам Российская Федерация может знать информацию о заходах в Чёрное море кораблей Североатлантического альянса.

«Всё, что идёт в украинские порты, из украинских портов, заходы кораблей НАТО – всё это под контролем соответствующих радиолокационных станций сантиметрового и миллиметрового диапазона типа «Нива». Также установлены системы гидроакустического подводного наблюдения, которые сканируют окружающее пространство из-под воды. То есть, смотрят, что происходит под водой и над водой», – отметил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что ранее замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в интервью изданию «Апостроф» заявил, что Черное море простреливается со всех сторон, а потому российские вооруженные силы на полуострове не представляют опасности.