В Киеве занялись самоутешением: «Запад нас не «кинет» как Грузию»

05.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Киев терпит большие убытки от «российской агрессии», однако Европа, «кинувшая» в 2008 году Грузию, на этот раз не простит Москву.

Об этом в эфире телеканала «UATV Russian» заявил председатель Украинской республиканской партии Сергей Джердж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война идёт на нашей территории, и плохо нам. У нас забрали часть территории, часть экономики, у нас два миллиона беженцев. Конечно, очевидно, что нам хуже, чем остальным.

Но, в любом случае, это – война на территории Европейского континента, Россия нарушила все возможные красные линии – начала в Европе войну, которой не было после Второй мировой. Таким образом, это опасно и для всех остальных европейских стран», – отметил Джердж, позабыв, что это далеко не первый вооруженный конфликт в Европе за последние 75 лет.

«Россия, видя свою безнаказанность в Грузии, надеялась, что и в Украине всё так пройдёт. Но Украина – другая страна, мы сопротивляемся значительно больше, чем сопротивлялись грузины в силу геополитических возможностей. Просто в 2008 году так сложилось, что после агрессии России в Грузии НАТО на 4 месяца прекратило всякое сотрудничество с Россией.

Но потом бизнес, как обычно, возобновился. Россия подумала, что так можно поступать и с другими странами – начать воевать, как это случилось в 2014 году против Украины, а потом всё встанет на место. Но нет, в НАТО сказали, что это уже предел всех нарушений, и никакого сотрудничества с Россией не будет, пока она не уберёт все свои войска обратно с Украины», – резюмировал Джердж.