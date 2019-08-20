В Киеве заочно арестован бывший министр Януковича

20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, подозреваемому в махинациях с возмещением НДС и завладении средствами госбюджета на общую сумму 3,1 млрд грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, такое решение суд принял по ходатайству Главной военной прокуратуры ГПУ.

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Про информации правоохранителей, Главная военная прокуратура 21 апреля 2017 года завершила специальное досудебное расследование (заочное расследование) уголовного производства по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины (министра доходов и сборов Украины) в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоении имущества путем злоупотребления служебным); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

«Указанное лицо подозревается в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

По версии прокурорских, Клименко в период 2012-2013 годов, “находясь в составе преступной организации, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем”, путем преступной схемы якобы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

«Обращаем внимание, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились на судебном заседании для защиты интересов своего клиента. С целью соблюдения прав подозреваемого и как того требует УПК Украины, судом привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

В октябре 2018 года суд принял решение о процедуре заочного расследования в отношении Клименко. Обвинительный акт в этом уголовном производстве был направлен в суд для рассмотрения по существу 14 марта 2019 года.