В Киеве запаниковали: русские FPV уничтожают дорогие тяжёлые дроны ВСУ

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Русские нашли эффективное средство против украинских ночных тяжёлых ударных беспилотников «Баба Яга».

Об этом на канале «Фабрика новостей» рассказал украинский пропагандист Василий Пехньо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предупреждение нашим бойцам, операторам наших тяжёлых ударных беспилотников типа «Баба Яга», как их называют оккупанты, это дроны «Вампир», «Кожан», «Немезис», будьте осторожны, потому что русские последнее время всё чаще и всё эффективнее используют FPV-дроны против таких наших ударных дронов», – сказал Пехньо.

Он продемонстрировал видео, где российский FPV-дрон ночью поражает в лоб тяжёлый ударный беспилотник ВСУ.

«Это не первое видео подобного плана, где русские пытаются поразить наши чрезвычайно смертоносные для них дроны такими дешёвыми средствами, как ночные FPV. Это тысяча долларов, а дрон «Вампир» – это средство, которое может не только атаку, вообще оперативные планы врага наломать, если вылетает целый рой… Потому это наше преимущество подобные дроны – «Октант», «Гексакоптеры» ночного типа, тяжёлые беспилотники, которые скидывают не просто ВОГи, а добротные снаряды. Поэтому нужно быть очень внимательными – враг не глупый. Он ищет ассиметричные пути, как это аналогично делаем и мы», – предупредил пропагандист.