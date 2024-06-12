В Киеве запаниковали: русские FPV уничтожают дорогие тяжёлые дроны ВСУ

Вадим Москаленко.  
12.06.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские нашли эффективное средство против украинских ночных тяжёлых ударных беспилотников «Баба Яга».

Об этом на канале «Фабрика новостей» рассказал украинский пропагандист Василий Пехньо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские нашли эффективное средство против украинских ночных тяжёлых ударных беспилотников «Баба Яга». Об этом...

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«Предупреждение нашим бойцам, операторам наших тяжёлых ударных беспилотников типа «Баба Яга», как их называют оккупанты, это дроны «Вампир», «Кожан», «Немезис», будьте осторожны, потому что русские последнее время всё чаще и всё эффективнее используют FPV-дроны против таких наших ударных дронов», – сказал Пехньо.

Он продемонстрировал видео, где российский FPV-дрон ночью поражает в лоб тяжёлый ударный беспилотник ВСУ.

«Это не первое видео подобного плана, где русские пытаются поразить наши чрезвычайно смертоносные для них дроны такими дешёвыми средствами, как ночные FPV. Это тысяча долларов, а дрон «Вампир» – это средство, которое может не только атаку, вообще оперативные планы врага наломать, если вылетает целый рой… Потому это наше преимущество подобные дроны – «Октант», «Гексакоптеры» ночного типа, тяжёлые беспилотники, которые скидывают не просто ВОГи, а добротные снаряды. Поэтому нужно быть очень внимательными – враг не глупый. Он ищет ассиметричные пути, как это аналогично делаем и мы», – предупредил пропагандист.

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