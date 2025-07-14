В Киеве запели старую песню: Дайте нам оружие, и мы захватим Крым

Анатолий Лапин.  
14.07.2025 09:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, США, Украина


Если США дадут Украине все необходимое оружие, она сможет разгромить ВС РФ на южном направлении.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США дадут Украине все необходимое оружие, она сможет разгромить ВС РФ на южном...

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«Он [президент РФ] очень надеется, что Украина истощится раньше, и он на правах победителя будет навязывать свои условия, в том числе политические. Я уверен, что этого не произойдет, но вопрос, когда господин Путин со своими иллюзиями расстанется – не исключаю, что только после военного разгрома его группировки в Украине. А это очень даже возможно в случае, если такую задачу перед собой поставит Трамп, как глава западного мира, как реальный, глава НАТО, так как США являются основной военной силой НАТО, и у них такая возможность есть.

Вот Путин играется с терпением Трампа, для меня загадка, доиграется он до того, что Трамп поставит такую задачу, и она будет реализована. То есть предоставлен тот комплект вооружений нам, который необходим для разгрома российской армии, по крайней мере на Южном театре военных действий, включая Крым», – заявил Бекренев.

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