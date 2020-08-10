В Киеве заподозрили, что Москва и Лукашенко разыграли русофобский спектакль

10.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия поддержала президента Белоруссии Александра Лукашенко, якобы разыграв с Минском русофобский спектакль, благодаря чему удалось «спустить пар» и склонить на свою сторону многих, кто мог противостоять.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передает корреспондент «ПолитНавигатоа».

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«Выборы прошли, Лукашенко взял свои 80%, и я могу сказать, что процентов 15-20 – накручено, но все равно он победил, с этим многим нужно смириться и не заниматься непонятно чем. А относительно майдана, я не верю в то, что он произойдет, потому что пар, на самом деле, спустили. Была прекрасно разыгранная шахматная комбинация по поводу этих выборов, как говорится. Она частично удовлетворила его позицию», – заявил политтехнолог.

«Был прекрасно создан враг (для того, чтобы объединить народ, создается враг). Красиво создали врага – Россию. Россия с радостью это поддержала, даже своими «ломами», рассказывала: вот, Батька предатель, такой плохой. Очень красиво создали такую ширму и подставили свое плечо.

Соответственно, многие в той же самой Белоруссии посмотрели, что «наш Батька, вот, реально против России пошел ради нас». Потому я и говорю: этот «пар», который мог не сыграть, который мог противостоять ему, пошел за него и проголосовал», – рассуждает Теплюк.

По его словам, Лукашенко мог победить с меньшим результатом, оппозиция могла бы взять больше, но то, что разыгрывалось до этого, стратегически было очень правильным со стороны официального Минска.

«Плюс – последнее выступление, которое мы смотрели. Президент Белоруссии показал, что он очень классный патриот и сыграл на болевых точках, которые используют технологически в избирательных компаниях многие кандидаты в разных странах.

Первое – то, что я говорил, – был создан враг. Второе – это патриотизм. Третье – он показал, что после него возможна неизвестность, что в тоже время, очень сильно пугает людей. Технологически было все красиво сделано.

На сегодня – да, есть это противостояние, но думаю через время, если не будут допущены ошибки, оно затухнет и сойдет на нет. Пар спущен и снова, как говорится, ситуация войдет в свое русло», – утверждает Теплюк.

Отметим, что задержания и избиения российских журналистов в Минске продолжились уже после «спектакля». Кроме того, Лукашенко не спешит отпускать 33 захваченных во время «спектакля» россиян.