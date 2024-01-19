В Киеве заподозрили неладное: «За нас никто не собирается воевать»

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Западные страны определённо что-то знают, поскольку при составлении соглашений с Украиной старательно страхуются, чтобы в случае чего не быть вовлечёнными в прямые боевые действия с Россией.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на кажущийся новый этап поддержки Украины, потому что он выражается в подписании документов после разнообразных клубных решений, «Рамштайнов», разнообразных коалиций, у нас появляется документальная база, но она очень специфическая. Эта документальная база, с одной стороны, льстит нашему самолюбию, потому что мы получаем подтверждение, что наши партнёры ставят подписи. Но с другой стороны, они ставят подпись под соглашением о сотрудничестве в области безопасности, нам не предлагают, там, договора о военном союзе. Ни на двусторонней, ни на многосторонней основе. Как будто страхуются от чего-то», – отметил Ермолаев.

По его словам, последнее соглашение Украины с Великобританией – яркое тому свидетельство.

«Даже такой критический момент, как будущие какие-то новые варианты риска, как это заложено в соглашении с Великобританией – опять консультации. Это говорит о том, что тут есть двойное дно, в этой политике форсированных соглашений. Которые, с одной стороны льстят, а с другой – несут в себе скрытые линии разграничения, пределы, за которые страны, как бы страхуясь и подписывая такие соглашения, не выходят. И затыкая этими соглашениями ту чёрную дыру, где у нас до сих пор нет военных союзников. Тех, кто поставит подпись под позицией: мы за Украину готовы воевать», – констатировал политолог.