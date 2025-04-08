В Киеве заподозрили заговор Путина и Трампа в перебоях с поставками F-16

Вадим Москаленко.  
08.04.2025 18:59
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Вполне может быть, что президент США Дональд Трамп нарочно притормозил передачу Бельгии самолётов F-35, чтобы бельгийцы, в свою очередь, не отправляли на Украину свои обещанные F-16.

Об этом на канале «UkrLife» заявил эксперт прозападного Центра «Стратегия ХХІ» украинский военный аналитик Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вполне может быть, что президент США Дональд Трамп нарочно притормозил передачу Бельгии самолётов F-35,...

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«F-16? Вон, командующий ВС США в Европе на днях говорил, что Украине будут приходить F-16, всё будет хорошо, но, на самом деле, не всё так хорошо.

Бельгийские F-16, которые должны были к нам поступать, задерживаются по технической причине. Потому что бельгийцы не получают законтрактованные ранее F-35, которые должны были заменить предназначавшиеся для Украины F-16.

Я допускаю, что это, действительно, техническая какая-то проблема, бизнесовая проблема с выпуском самолётов», – сказал он.

«Но вполне может быть, под видом таких технических проблем – это может быть политический заказ. Придерживаем для бельгийцев F-35, они не дают украинцам F-16 – Путин, посмотри, какие мы добрые. Такой вариант тоже может быть», – тревожился Лакийчук.

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