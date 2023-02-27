В Киеве запротестовали: Украина не будет воевать за ЕС вечно!

Вадим Москаленко.  
27.02.2023 19:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1402
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Создаётся впечатление, что на Западе всех всё устраивает, когда Украина годами воюет с Россией, останавливая её продвижение.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Создаётся впечатление, что на Западе всех всё устраивает, когда Украина годами воюет с Россией,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я не верю в возможности закрыться только оружием, нам нужно закрываться статусом вхождения в мощную группу стран. И не надо говорить, что Украина всегда будет останавливать (Россию – ред.), это просто не даст нам возможности развития. Посчитайте, сколько нужно вкладывать денег в оборону, привлечь всю страну, чтобы удержать эту позицию, мы тогда совсем не будем развиваться», – негодовал он.

«Поэтому я категорически отрицаю идею, что Украина будет годами воевать за безопасность в Европе. Уже прозвучало, даже Байден сказал, что война может быть дни, недели, а может и годы. Категорическое нет! Потому что война будет столько, сколько есть возможностей быстрее победить Россию. Больше оружия, больше танков, больше брони, беспилотников ударных, дальних беспилотников, самолётов», – загибал пальцы Чалый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть