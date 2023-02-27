В Киеве запротестовали: Украина не будет воевать за ЕС вечно!

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Создаётся впечатление, что на Западе всех всё устраивает, когда Украина годами воюет с Россией, останавливая её продвижение.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю в возможности закрыться только оружием, нам нужно закрываться статусом вхождения в мощную группу стран. И не надо говорить, что Украина всегда будет останавливать (Россию – ред.), это просто не даст нам возможности развития. Посчитайте, сколько нужно вкладывать денег в оборону, привлечь всю страну, чтобы удержать эту позицию, мы тогда совсем не будем развиваться», – негодовал он.

«Поэтому я категорически отрицаю идею, что Украина будет годами воевать за безопасность в Европе. Уже прозвучало, даже Байден сказал, что война может быть дни, недели, а может и годы. Категорическое нет! Потому что война будет столько, сколько есть возможностей быстрее победить Россию. Больше оружия, больше танков, больше брони, беспилотников ударных, дальних беспилотников, самолётов», – загибал пальцы Чалый.