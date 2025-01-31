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Поведение украинского общества в период после прекращения огня покажет, усвоили ли «самостийники» очередной кровавый урок.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос на зрелость, пошла ли нам эта страшная трагедия, страшная болезнь – на пользу. Или мы просто потеряли 20% территорий, под 100 тысяч людей, и ничего не изменилось. Тогда, значит, повторится. Жизнь всё время отправляет в тот же класс. Типун мне? Нет, я-то надеюсь, что мы выучили урок, а если не выучили? Зачем господь посылает испытания», – рассуждал Друзенко.

«Будет, как всегда, часть людей, надеюсь, таких будет больше, чем после 2014-2015 гг., которые выучили урок, которые будут что-то делать и менять. А часть – вот, закончится, выдохнем, и давайте забудем обо всём, давайте жить как раньше», – поддакнул политолог Владимир Фесенко.

Друзенко в ответ рассказал, что 11 лет медпрактики его научили, что нельзя вылечить пациента, который не хочет лечиться.