В Киеве зароптали: «А вдруг Путин прав – и мы не государственная нация?»
Поведение украинского общества в период после прекращения огня покажет, усвоили ли «самостийники» очередной кровавый урок.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос на зрелость, пошла ли нам эта страшная трагедия, страшная болезнь – на пользу. Или мы просто потеряли 20% территорий, под 100 тысяч людей, и ничего не изменилось. Тогда, значит, повторится. Жизнь всё время отправляет в тот же класс. Типун мне? Нет, я-то надеюсь, что мы выучили урок, а если не выучили? Зачем господь посылает испытания», – рассуждал Друзенко.
«Будет, как всегда, часть людей, надеюсь, таких будет больше, чем после 2014-2015 гг., которые выучили урок, которые будут что-то делать и менять. А часть – вот, закончится, выдохнем, и давайте забудем обо всём, давайте жить как раньше», – поддакнул политолог Владимир Фесенко.
Друзенко в ответ рассказал, что 11 лет медпрактики его научили, что нельзя вылечить пациента, который не хочет лечиться.
«Если украинское общество ничего не поняло, и во всём виноват Путин, оно повторится. И так, пока… Уже в 1918 г. повторялось, во второй половине 17 века повторялось, потом, когда бандеровцы первые уничтожали бульбашей (бульбашевцев – ред.), а не советских. Если мы ничему не научились, то Путин, наверное, прав – мы не государственная нация. А если выучили урок, то мы докажем и Путину, и себе, что таки жертвы были не зря», – добавил укро-офицер.
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