В Киеве засомневались в непобедимости немецких танков

17.09.2022  12:09 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Польша, Украина, Экономика
Новости Украины

Украине не нужно ждать, пока Германия произведет и поставит ей свои танки «Леопард», которые к тому же стоят очень дорого.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский военный эксперт,  директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Нужны ли нам через три года за полтора миллиарда долларов «Леопарды», если у Украины есть своя, просто феноменальная школа бронетанковая? И украинский танк «Оплот» не намного хуже, чем «Леопард 2.7».

Возможно, с точки зрения пушки и систем управления вооружением отставание, но если мы говорим о перспективе в три года, нужно ли нам вкладывать полтора миллиарда долларов в немецкую промышленность вместо того, чтобы вложить их в украинскую промышленность?», – сказал эксперт.

 

«Может быть, лучше сейчас, например, на территории Польши создать предприятие, которое начнет уже сейчас разрабатывать перспективный танк. Пригласив, в том числе наших партнеров – Польшу, Германию, США. Кто еще будет заинтересован? Наши партнеры из Чехии, например, Словакии, Болгарии, Румынии. У всех стран есть нужда в танках следующего поколения.

 

Потому что «Леопард 2.7», как бы мы его не ставили на пьедестал, первое место в мире, но это всего-навсего танк, который разрабатывался в 80-х годах прошлого столетия по канонам «холодной войны». Это не супертанк, он также может быть сожжен «Джавелином» без особых проблем», – заявил Самусь.

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