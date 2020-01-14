В Киеве затаили злобу на летавшую к Путину Меркель

14.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Канцлер Германии Ангела Меркель даже не потрудилась объясниться, о чём она во время визита в Москву договаривалась «у Киева за спиной» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире украинского «5 канала» заявила бывшая председатель Комитета по иностранным делам Верховной рады, экс-депутат Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если посмотреть на мирное урегулирование ситуации на Востоке, а именно – возвращение Донбасса, то Украина, к сожалению, согласилась на формулу Штайнмайера и сделала приоритетом не блок по безопасности и прекращение обстрелов, а политический.

Потому мы не увидели от президента ни одного заявления, когда Меркель встречалась с Путиным в Москве, а одна из договорённостей в Париже как раз относилась к прекращению обстрелов.

И очень жаль, что ни глава МИД Украины, ни президент Зеленский накануне визита Меркель в Москву не сделали звонок.

И уже сегодня мы не увидели звонка Меркель после её визита в Кремль, чтобы обговорить, о чём они там договаривались за нашей спиной», – возмущается Гопко.