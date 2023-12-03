В Киеве завидуют Эрмитажу и хотят поставить Бандеру вместо Ленина

Вадим Москаленко.  
03.12.2023 23:51
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Культура, Украина


Украина выделяет крохи на развитие культуры по сравнению с Россией.

Об этом в эфире «5 канала» заявил руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина выделяет крохи на развитие культуры по сравнению с Россией. Об этом в эфире...

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«Вам не грустно от того, что на тех постаментах, памятники с которых скинули, взамен ничего не ставится? Вот здесь недалеко постамент от снесённого памятника Ленину. Нет памятников Бандере, Шухевичу, Коновальцу, Сутусу. Я не вижу по всей стране памятников мученикам российского режима», – спросила ведущая.

«Для меня это тоже новость. Многие постаменты пустовали и до войны. Я лично ходил по кабинетам чиновников, предлагал организовать публичный сбор… но дело не только в деньгах. Важность культуры – это ритуальная фраза для политиков, это не является предметом серьёзного политического действия.

Для русских наоборот, на Эрмитаж идут миллиарды. И директор Эрмитажа не стесняется говорить, что он находится на передовой российского присутствия в Европе, это его фронт и война. Они серьёзно относятся к этой сфере, они понимают возможные стратегические последствия», – добавил Дробович.

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