16.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
История, Крым, Культура, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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В Киеве заявили, что Ханская Украина – родоначальница Крыма


Украинские архивисты и журналисты пытаются заполнить информационный вакуум вокруг умирающей темы принадлежности Крыма Украине с помощью «культурно-исторического» проекта «Крым – это Украина».

Так, председатель Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов якобы нашел неисчислимые свидетельства о связях «незалежной» с полуостровом в украинских архивах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый государственный архив в Украине обнаружил документы о Крыме. Это – прямое подтверждение того, что есть тесная связь между Крымом и материковой Украиной. Даже в архивах Западной Украины, которая долгое время находилась в составе других государственных образований, есть много сведений о тесной связи украинского населения с Крымом, об отдыхе в Крыму и т.д.», – уверяет украинский архивист.

В свою очередь, Андрей Щекун, главный редактор газеты «Крымская светлица» рассказал о том, как его издание заполняет информационный вакуум «в вопросе украинского Крыма».

«Когда мы сегодня видим, когда в информационной политике говорят, что есть вакуум, нет контента о написании статей журналистами, которые приходят на интервью или на пресс-конференции неподготовленными в вопросе Крыма, есть необразованность в некоторых вещах, это дает возможность нашим журналистам и СМИ проанализировать, прочитать наши материалы и понять, что происходило в тот или иной период истории Крыма и взаимоотношений с материковой частью Украины. Потому что Крым – это Украина!

Особенно я хотел бы обратить внимание на такое мощное наше развитие новостей и информационных статей, это про период ханской Украины, который мало кто знает и мало кто исследовал эту тему», – заявил Щекун.

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