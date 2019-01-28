В Киеве заявили, что по затратам на оборону будут стремиться к показателям США

28.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Для полного перевооружения ВСУ необходимо в следующее десятилетие потратить до 23 миллилардов долларов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для полного перевооружения ВСУ, чтобы они могли выполнить все задания, касающиеся гарантий безопасности и обороны, следующее десятилетие Украина должна потратить 20-23 млрд долларов. Почему я говорю про 2030 год? Потому что по всем показателям – демографическим, экономическим, технологическим, российская угроза до 2030 года никуда не исчезнет. Мы можем надеяться, что что-то случится с режимом, что он развалится изнутри, но готовиться нужно к худшему.

Если сплюсовать все бюджеты, то мы получаем в год 5,8 млрд долларов. Почему эта цифра показательна? Потому что мы можем взять вооружённые силы Швеции, к которым нам надо бы стремиться, в том числе, по авиации и флоту. Они в год тратят приблизительно такую сумму», – заявил Белесков.

«5,8 млрд долларов – это 4,33 процента ВВП в год на оборону. Это реальный показатель в условиях великодержавного противостояния. То есть возвращается в повестку дня борьба между великими державами с возможностью военных конфликтов. Для понимания, США в 80-х годах, когда было обострение Холодной войны тратили на оборону 6 процентов ВВП», – добавил киевский эксперт.