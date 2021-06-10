10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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В Киеве заявили , что Россия – «гарант целостности Украины»

Новости УкраиныУкраинцы слишком ленивы, чтобы создавать собственное государство и самостоятельно поддерживать его единство. Об этом...

Украинцы слишком ленивы, чтобы создавать собственное государство и самостоятельно поддерживать его единство.

Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы, при всём, что существуют разные процессы в Украине, с политической точки зрения являются достаточно ленивыми, достаточно инертными гражданами. Им лень создавать собственное государство на территории некогда единого государства.

Украину сдерживают обручем её соседи. Это миф, что Россия хочет расчленить Украину, что Польша хочет забрать Галичину – это всё миф», – заверил Бондаренко.

«Я давно говорил, что суверенитет и целостность Украины держится на трёх китах – это РФ, США и ЕС», – отметил политолог Сергей Белашко.

«Её как обруч бочку сдерживают со всех сторон и не дадут ей распасться, – согласился Бондаренко. – Вы же видите, что сейчас Донбасс, провозгласили ДНР и ЛНР, но Россия не спешит их присоединить к себе, хотя эти просятся, говорят – дайте нам возможность, они говорят – нет, нет, вы часть Украины, мы вернем вас обратно в Украину, но только на своих условиях».

«Вот в этом суть Минских договорённостей – вернуть ДНР- ЛНР на условиях России. Одним словом, сдерживают как могут», – уверял эксперт.


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