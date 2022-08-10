В Киеве заявили, что русское население будет изгнано из Крыма ракетными ударами

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Новости Украины

Всё лояльное России население Симферополя, Ялты и Севастополя должно покинуть Крым. Украина будет специально наносить удары по полуострову с целью изгнания «коллаборационистов».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом сотрудник штабов Виктора Ющенко и Арсения Яценюка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, главный совет какой моим друзьям-коллаборантам в Крыму? Успейте выехать по Крымскому мосту до того, как он будет разрушен. А то, что он будет разрушен, – это однозначно. Потому что по так называемому коридору, сухопутному, который пробили через Мариуполь, Бердянск и Херсон, не получится – это будет сплошная зона боев. Потому что там население за нас, там ехать вам не удастся, поэтому выскакивайте из Крыма сейчас. Это главный совет. Собрали вещи – и долой из Крыма, все, все свой выбор уже сделали, вы привели на эту территорию войну. Крым никогда не будет русским, там будет война. И это будет война ракетная, первые сигнальчики уже прилетели. Украина, по Киеву которой прилетали ракеты… За Винницу, куда прилетела ракета в центр, за разбомбленные города, за постоянно бомбящийся Харьков Севастополь и Ялта, и Симферополь думают, что украинцы их так простят? Теперь ответка будет и туда», – угрожает Гайдай.