В Киеве заявили, что русское население будет изгнано из Крыма ракетными ударами

10.08.2022  13:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Всё лояльное России население Симферополя, Ялты и Севастополя должно покинуть Крым. Украина будет специально наносить удары по полуострову с целью изгнания «коллаборационистов».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом сотрудник штабов Виктора Ющенко и Арсения Яценюка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Знаете, главный совет какой моим друзьям-коллаборантам в Крыму? Успейте выехать по Крымскому мосту до того, как он будет разрушен. А то, что он будет разрушен, – это однозначно. Потому что по так называемому коридору, сухопутному, который пробили через Мариуполь, Бердянск и Херсон, не получится – это будет сплошная зона боев. Потому что там население за нас, там ехать вам не удастся, поэтому выскакивайте из Крыма сейчас. Это главный совет.

Собрали вещи – и долой из Крыма, все, все свой выбор уже сделали, вы привели на эту территорию войну. Крым никогда не будет русским, там будет война.

И это будет война ракетная, первые сигнальчики уже прилетели. Украина, по Киеву которой прилетали ракеты…

За Винницу, куда прилетела ракета в центр, за разбомбленные города, за постоянно бомбящийся Харьков Севастополь и Ялта, и Симферополь думают, что украинцы их так простят? Теперь ответка будет и туда», – угрожает Гайдай.

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