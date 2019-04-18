В Киеве заявили, что Трюхан и Соколовская должны сидеть в тюрьме

18.04.2019, Киев, Владимир Гладков

После закрытия скандального сайта «Миротворец» его создатели, равно как и сотрудничающие с СБУ украинские эксперты, должны предстать перед судом за разжигание розни.

Об этом в эфире YouTube-канала «Open Ukraine» заявил скрывающийся от СБУ киевский журналист и политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создателей сайта «Миротворец», после закрытия этого гнусного, помоечного, разъединяющего людей ресурса, должны судить за разжигание любой розни – межрелигиозной, межчеловеческой, межнациональной, межконфессиальной, и дать им по полной программе. То, что они сделали для разжигания ненависти, насаждении страха, ксенофобии и прочих других фобий, «Миротворец» сделал чуть ли не больше всех.

Собственно говоря, по стукачеству этого сайта у многих людей сломаны судьбы, в том числе и у меня. Меня в ноябре прошлого года занесли в «Миротворец», там потребовали что-то со мной сделать, вот СБУ и сделало», – сказал он.

Также Владимир Скачко призвал судить многих украинских пропагандистов, которые ездит работать в российских эфирах за доносы и работу на СБУ.

«Точно так же, как все эти так называемые украинские «эксперты», которые гужуются на российских телеканалах, все эти Вадимы Трюханы, Янины Соколовские, Гордеи Беловы – вся эта мишпуха стучали в СБУ, отчитываясь о своей проделанной работе, что ездит в Москву некий Скачко, который мешает им отстаивать позиции «демократической» Украины», – пожаловался журналист.