В Киеве заявили, что Украина обладает ядерным оружием

21.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина обладает всеми необходимыми технологиями для производства ядерного оружия, что якобы удерживает РФ от полномасштабного наступления.

Об этом в эфире IV TV заявил украинский журналист Виктор Савинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Само ядерное оружие у Украины как таковое есть. То есть технологии производства ядерного оружия у Украины есть. Украина может создавать снаряды с ядерными боеголовками, ракеты с ядерными боеголовками. То есть для Украины создать ядерный арсенал – это вопрос даже не времени, это вопрос решения. То есть Украина принимает решение создать некую ядерную артиллерию или ракеты и нарушает международные договора.

Но, кстати, очень многие военные эксперты считают, что неинтенсивность активных действий России против Украины объясняется тем, что в России нет никакой гарантии, что у Украины нет носителей ядерного вооружения… Спросите любого военного и украинского, и российского, они вам скажут – у Украины есть ядерный запас. Во всяком случае, снаряды, которые могут нести ядерные боеголовки, у Украины есть точно.

И ракеты, которые могут нести ядерное вооружение. Причем, проблема у украинских ракет заключается в том, что, применять их на поле боя практически невозможно, а стрелять в глубину территории противника этими ракетами можно. Соответственно, из гуманных, наверное, соображений Украина просто понимает, что у нее нет такого противника, по территории которого надо стрелять на такое расстояние.

На сегодняшний день это один из ключевых вопросов российского Генштаба и российской разведки – может ли Украина применить частично, в какой-либо форме, ядерное вооружение в случае глобального конфликта, можно ли рассматривать Украину как армию, у которой есть ядерное вооружение. И это один из основных сдерживающих факторов, которые определяют ситуацию в восточной Европе», – заявил Савинов.

На это присутствующий в студии американский военный эксперт, капитан 1-го ранга ВМС США и экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах заметил, что даже ядерное оружие не поможет Украине.

«Даже, если у Украины завтра появится суперядерное какое-то оружие, Крым этим не вернуть», – убежден Табах.