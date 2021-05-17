В Киеве заявили, что война в Израиле несёт огромную угрозу для Украины

17.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной отбрасывает тему Украины на третий план для Запада.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил ее бывший представитель на переговорах по Донбассу в Минске, экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Бессмертный подчеркнул, что для России украинский конфликт по-прежнему остается важным вопросом.

«Для меня это не просто фрагмент временных обстрелов – это война, которая нескоро будет остановлена. Я имею в виду арабо-израильскую. Ее нужно так и называть – очередная арабо-израильская война. Она поставит ситуацию в третьестепенную повестку дня, на самом деле, где в том числе звучала Украина. В нынешней ситуации становится менее актуальной…

В этой ситуации опасность для Украины не снижена, она возрастает, потому что в повестке дня мы откатились для понятно кого, но не для Кремля. И это нужно понимать, что сейчас, по сути, механизмы сдерживания для Кремля будут минимизироваться по отношению к Украине. Вот, в чем, по моему мнению, опасность нынешней ситуации для руководителей Киева», – заявил Бессмертный.