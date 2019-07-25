В Киеве заявили, что захват танкера – ловушка, в которую угодила Украина

25.07.2019, Киев, Игорь Петров

Задержание СБУ российского танкера по обвинению в том, что судно участвовало в перекрытии Керченского пролива при попытке прохода через него кораблей ВМСУ, может быть не провокацией Киева, а ловушкой, в которую угодила Украина.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Александр Семченко.

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«Задержание танкера в Измаиле похоже на провокацию, причем, не с украинской, а, скорее, с российской стороны. Такие действия украинских силовиков в отношении этого судна были прогнозируемы. Поэтому то, что этот танкер завели в украинский порт, стоит рассматривать как провокацию, хотя трудно понять, в чем ее смысл.

Показать международному сообществу, что Украина что-то там не исполняет? Но уже давно можно было понять, что международное сообщество подобные аргументы не воспринимает. Украина в его глазах относится к разряду «своих сукиных сынов», которые, что бы ни творили, на них смотрят сквозь пальцы», – сказал Семченко.