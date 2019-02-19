В Киеве заявили, что Запад превращает Украину в ничто

19.02.2019, Киев

Западные страны вытянули из Украины всё ценное, превратив страну в проблему для России, и теперь Украина превращается в Сомали.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам. Украина не является главным приоритетом Запада

«Мы им всем надоели своим враньём. Несмотря на то, что страна первая по коррупции, 7 или 9 миллионов единиц оружия на руках, безвиз дают. Нами замещают рабочую силу. Им нужны двадцать миллионов высококультурных, образованных (не по книжкам со Степаном Бандерой, а раньше, при Советском Союзе, которого, если послушать официальные СМИ, вроде бы и не было)», – сказал Червоненко.

«Здесь оставят армию и что-то такое, чтобы мы постоянно, в угоду Западу и Америке, были нарывом России. А где мы, где наша идея? Где наш бизнес-план, где наша цель накормить вначале свою семью, страну, и что-то построить? То есть нас отнесли к Венесуэле Восточной Европы, а дальше мы мажем «прийти» к Сомали», – резюмировал экс-министр.