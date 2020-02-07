В Киеве заявили о формировании Москвой белорусского плацдарма для удара по Украине

07.02.2020, Киев, Игорь Петров

В непосредственной близости от белорусский границы размещен ряд формирований ВС России и число их растет.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил руководитель белорусской службы курируемого украинскими силовыми структурами сайта InformNapalm Денис Ивашин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ивашин сообщил, что «провел расследование», в ходе которого выяснил, что в 35 километрах от украинской и белорусской границ, рядом с с. Клинцы Брянской области развернуто новое мотострелковое подразделение – часть 144-й мотострелковой дивизии в составе 14-й армии.

Численность таких формирований якобы растет, и строится новая инфраструктура.

«Мы видим, что на наших глазах происходит увеличение вооружения и военной техники», – сказал русофоб.

Он также утверждает, что вся эта техника находится в полевом лагере, а не в стационарных помещениях, предназначенных для длительного хранения с техобслуживанием. Развертывание этой техники шло с мая 2018 года до конца 2019 года.

«Это сделано для быстрого мобилизационного развертывания подразделения», – заявил Ивашин. Он также отметил, что подразделение находится у трасс Гомель-Унеча и Гомель-Брянск, что создает возможность оперативного доступа на территорию Белоруссии.

Еще одной локацией в этой «наступательной линии» является Ельня, где сейчас разворачивается 59-й танковый полк. «Это формирование тоже направлено в сторону Беларуси», – тревожится эксперт.

По его мнению, такие военные подразделения, в первую очередь, будут использоваться на территории Белоруссии.

«В дальнейшем Россия будет использовать территорию Беларуси для своих дальнейших действий – наступления в рамках интенсивной войны на Украине», – утверждает грантоед.