В Киеве заявили о планах выселения 1 миллиона русских из Крыма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

После захвата Украиной Крыма с полуострова нужно выселить всех русских и их потомков, чтобы не дать России контролировать ситуацию и мешать восстановлению украинской государственности.

Об этом на первом парламентском саммите антироссийской «Крымской платформы» в Загребе (Хорватия) заявил глава запрещенной в РФ экстремистской организации меджлис Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В 1944 году, когда депортировали из Крыма крымско-татарский народ в их домах вселили людей, большая часть из которых, или их дети, в 2014 году захотели на свою родину в Россию. Ну, хорошо, если бы поехали сами, но они решили это сделать с нашей землёй. Это она из причин, почему с Крымом произошло все так нехорошо, – пояснил Чубаров. – В Москве понимают, что они рано или поздно покинут Крым. Но они делают все для того, чтобы уйдя из Крыма в нем остаться. Это 500 тысяч, а по некоторым оценкам около 1 миллиона граждан, которые сейчас поселились в Крыму. Это и будет присутствие Москвы в тот момент, когда российская армия уйдёт из Крыма. На это мы не можем пойти. Вопрос деколонизации как физического выезда людей, это условие и гарантия для возобновления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом».

Мысль экстремиста развила назначенная по меджлисовской квоте представитель виртуальной Крымской автономии при президенте Украины Тамила Ташева.

«Территория Крыма подверглась нещадной колонизации, поскольку минимум полмиллиона человек были завезены из России на территорию Крымского полуострова, – подчеркнула Ташева. – Все граждане Российской Федерации, которые незаконно въехали на территорию полуострова, должны по украинскому законодательству оставить полуостров. А после подать документы для получения вида на жительство, если, конечно, хотят вернуться в Крым».

Напомним, что мероприятие под эгидой «Крымской платформы» не случайно проходило в Хорватии – эта страна имеет опыт массового изгнания нелояльного сербского населения при поддержке стран НАТО, когда была уничтожена республика Сербская Краина.