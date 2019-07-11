В Киеве заявили о полном проигрыше и капитуляции

11.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Пятилетняя политика неопределённости погрузила Украину в состояние «управляемой капитуляции».

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил активно поддерживавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине практически нет «партии войны», потому что даже самые радикальные политические силы, которые провозглашают её необходимость, не являются партиями войны. Партия войны – это партия, которая чётко обозначает объявление войны, достижение победы военными средствами, общая мобилизация и так далее – вот это «партия войны».

То, что у нас есть, это в той или иной мере «троцкисты»: ни мира, ни войны, армию разворовать, гнить в окопах и всё решать дипломатическим путём – это не партии войны», – заявил Дацюк.

Также одной из главных причин плачевной ситуации, в которой оказалась Украина, философ назвал «нежеланием определяться».

«Ситуация дошла до настолько катастрофической стадии, что Европа была вынуждена нам нагло швырнуть в глаза, что у вас войны нет, потому что ни Россия, ни Украина её не признали, у вас есть гражданский конфликт с возможной поддержкой России, потому давайте мирно договаривайтесь. И это, собственно, нам аукнулась наша неопределённость.

Если мы до сих пор не готовы ничего сделать со своей неопределённостью, то не Европа виновата, не Медведчук, который ездит в Москву, виноват – мы виноваты, у нас нет определённости», – сокрушается радикал.

«Мы не понимаем, чего хотим. Мы не готовы это сказать прямо и открыто, а когда мы не готовы, мы не можем управлять ситуацией, в которой находимся. Потому, мы уже проиграли, и то, что с нами происходит, это управляемая капитуляция», – констатировал Дацюк.