07.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Донбасс, Политика, Сюжет дня, Украина
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В Киеве заявили о создании «союзного с Беларусью» государства с Тихановской во главе

Новости УкраиныУкраине необходимо на официальном уровне признать лидеров Беломайдана правительством Белоруссии в изгнании и принять...

Украине необходимо на официальном уровне признать лидеров Беломайдана правительством Белоруссии в изгнании и принять Светлану Тихановскую на уровне президента страны.

Об этом у себя в Telegram-канале написал обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политолог Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представители т.н. прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали в Минск для допроса блогера Романа Протасевича по факту участия в «незаконных вооружённых формированиях». Что должна сделать в ответ Украина, чтобы четко расставить границы для диктатора Лукашенко?», – задается вопросом эксперт.

Он отметил, что Украина должна сделать три шага, «чтобы чётко расставить границы для диктатора Лукашенко».

«Во-первых, заявить на официальном уровне о поддержке и признании белорусской оппозиции правительством в изгнании. Во-вторых, принять на уровне президента лидера белорусских протестов Светлану Тихановскую, как это уже сделало большинство стран ЕС. В-третьих, разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко как не предоставляющим официальное волеизъявления большинства граждан Беларуси», – предложил Березовец.

В свою очередь политолог-майданщик Юрий Романенко пошёл дальше и заявил о необходимости создания «Союзного государства Украины и Беларуси».

«Поскольку Лукашенко впустил в Беларусь представителей ЛНР для допроса Протасевича, то Украине самое время сделать заявление о создании Союзного государства Украины и Беларуси. И пригласить Тихановскую форсировать правительство на территории Украины. Пусть Лука увидит, как это работает относительно РБ», – написал Романенко у себя в Telegram-канале.


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