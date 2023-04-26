В Киеве заявили о вероятности удара по Красной площади

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Украина может ударить по Красной площади в Москве во время проведения парада на День Победы, но делать это или нет, зависит от президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военнослужащий и волонтер Юрий Касьянов, занимающийся беспилотниками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вполне реально. Тут нет ничего невозможного, но нужно понимать, что такие операции должно санкционировать верхнее руководство. Оно есть разное – в разных ведомствах разные руководители. Есть еще верховный главнокомандующий, потому что удары по Красной площади – это не столько военное применение, а политическое применение. Обычно такие вещи санкционируются сверху, либо не санкционируются, потому что от этого зависит, рассчитывает наше руководство на какие-то переговоры с противником или не рассчитывает. Политические моменты более важны – отношения с западными партнерами, насколько это важно в данном ключе», – сказал волонтер.

Впрочем, он говорит, что пока неизвестно, будут ли санкции на такое применение.

«Понятно, что у нас есть и несанкционированные коллективы, которые не относятся ни к вооруженным силам, ни к другим военным ведомствам, которые могут попробовать это сделать на свой страх и риск – это тоже может быть. Но то, что у нас есть беспилотники, которые могут выполнить эту задачу, это совершенно точно. Не секрет, что возле Ногинска прилетел беспилотник – ну он же долетел дальше, чем до Красной площади. Значит, мы это можем сделать», – заявил Касьянов.