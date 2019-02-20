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20.02.2019
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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В Киеве заявили об угрозе потери Херсона

В Херсонской области существует «большая опасность для государственного строя Украины». Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший спикер запрещенного в РФ «Правого сектора», депутат Верховной Рады Борислав Береза.

По его словам, на граничащую с Крымом украинскую территорию оказывают сильное влияние из России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Херсонской области должны всеми вопросами заняться правоохранители. И срочно, потому что там есть все признаки коррупции, признаки феодальщины и есть признаки опасности для государственного строя.

Могу сказать более того – нужно не забывать, что Херсонская область находится на границе с временно оккупированным Крымом. Нужно это понимать. И то, что Россия сейчас влияет на те процессы, которые проходят в Херсонской области – это стопроцентно.

Я бы считал очень опасными те действия, которые сейчас там увидел», – заявил Береза.

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