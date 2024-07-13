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Большой ошибкой украинского руководства было отказаться от федеративного устройства своего государства. Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия предлагала нам федерализацию или конфедеративное устройство, на наше усмотрение, с некоторыми особыми правами Крыма и Донбасса. И сейчас, оглядываясь назад, я бы подумал, не ошиблись ли мы, не приняв эту идею. Потому что считать Украину унитарной, когда есть Автономная республика Крым – это было преувеличенное обобщение. Не видеть таких моментов, это была попытка удержать Украину унифицированной. Попытка недальновидная и ошибочная», – подчеркнул философ.

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Тем не менее, вместо запоздалого исправления ошибок, Дацюк предложил сконцентрировать усилия на расколе России.

«Мы что-то подобное сделать не можем, потому что Россия уже федерация. Другое дело, что мы можем усугублять эту федерализацию аж до раскола – то есть делать то же самое, что Россия делала здесь. И эти формы раскола обменивать. Если ситуация дошла до цинизма, мы можем сказать: «Вы расколите у нас, а мы расколем у вас», – разглагольствовал укро-выступающий.