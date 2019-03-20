В Киеве жалеют, что не успели убить сто россиян в Крыму

20.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Если бы в Крыму украинские военные убили хотя бы сотню российских военнослужащих, возможно ничего бы не было и на Донбассе.

Об этом в эфире канала «UKRLIFE» заявил волонтер «АТО», известный майданщик Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Циничный подход у меня заключается в том, что если бы там, в Крыму, мы убили (да, у нас были бы тоже жертвы!) сто россиян, они бы на Донбасс не полезли. То есть, они увидели, что это всё можно сделать практически без крови, подумали, что мы уже разложены до нельзя, что мы, как Гитлер думал, что Советский Союз – это «колосс на глиняных ногах». Путин, наверное, думал, что Украину можно легко растащить по регионам. Он так стал думать, стал уверен в своём понимании Украины после Крыма, после того, как мы его сдали без единого выстрела. Мы за него не дрались», – рассказал Касьянов.