В Киеве жалеют, что у них нет «украинского Моргенштерна»

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Новости Украины

Носителей украинского языка, которые слушают русские песни и музыку, нельзя считать полноценными украинцами.

Об этом, передает корреспондент, «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил украинский музыкант и художник-майданщик Иван Семесюк.

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Он сокрушается, что «до сих пор нет украинского Моргенштерна» – скандально известного российского исполнителя, которым заслушивается украинская молодежь.

«И это проблема. Значит, нужен какой-нибудь украинский аналог», – полагает майданщик.

Он считает украинцами только тех, кто находится в украинском культурном поле, которое создается исключительно на украинском языке.

«При этом есть носители языка, но они не потребляют украинский продукт. Слушают русское, ориентируются на чужие мемчики. Нас, с одной стороны, вроде бы много, если взять еще и с диаспорами. А с другой – мало», – сокрушается русофоб.

Он добавляет, что найти активную украинскую жизнь можно где-то в маленькой греко-католической общине в канадской провинции Онтарио.

«И не найти ни грамма вообще в окрестностях того же Харькова. Сергей Жадан, Оксана Забужко – это авторитеты украинской культурной диаспоры в ватно-дебильном, по сути «русском» море. Общенациональных авторитетов нет. Они могут родиться в армии или церкви», – резюмирует Семесюк.

Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», признал, что в Одессе украинцы чувствуют себя диаспорой.Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», признал, что в Одессе украинцы чувствуют себя диаспорой.